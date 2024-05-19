Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ" 200 мл - Львів (344731) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
93,47
Економія: -9,78 грн
83,69 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -12,19 грн
90,31 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 8-А
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 6-А
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 40
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 9
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (1)
104,80 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Академіка Михайла Грушевського, 37-А
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (3)
85,59 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 8
Всього: упаковка (2)
104,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
89,80 грн