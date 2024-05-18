Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "NATURE.MED ЦИБУЛЕВО-ЧАСНИКОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СУХОГО ТА УШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ" 200 мл - Харків (344731) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
90,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
89,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
78,90 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -6,43 грн
89,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
87,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
87,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (2)
104,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
104,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
105,31
Економія: -15,62 грн
89,69 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
104,30 грн