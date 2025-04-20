Бішофіт полтавський Форте гарячий Бішофіт-Mg++
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,68
Економія при броні: -5,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
65.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
59,65
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
72.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
74.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,36
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
84.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,06
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-Д
88.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
93.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
123.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,60
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
131.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,45
Економія при броні: -4,83 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
132.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
135.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Онуфріївка, вул. 40 Років Перемоги, 45
172.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
176.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
195.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
196.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
199.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз