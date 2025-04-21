Бішофіт полтавський Форте гарячий Бішофіт-Mg++
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
69,00
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,60
Економія при броні: -0,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
40.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
53.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
68.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 16
118.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
65,00
Економія при броні: -1,95 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
65,00
Економія при броні: -1,95 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
152.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 83
178.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
187.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
195.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,95
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
195.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
81,23
Економія при броні: -5,61 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
68,00
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Порика Василя, 3
197.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
198.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,40
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
120,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
120,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
201.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,82
Економія при броні: -5,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
201.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз