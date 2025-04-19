Бішофіт полтавський Форте гарячий Бішофіт-Mg++
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,64
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,52
Економія при броні: -2,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
6.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
9.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
81,60
Економія при броні: -2,99 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 119
37.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
42.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,60
Економія при броні: -10,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
160.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
192.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
251.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чайковського, 83/172
254.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
257.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,44
Економія при броні: -3,82 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
260.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
261.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,76
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
279.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
284.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,60
Економія при броні: -10,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
302.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн