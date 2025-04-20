Бішофіт полтавський Форте гарячий Бішофіт-Mg++
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,45
Економія при броні: -4,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
87,60
Економія при броні: -10,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,36
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. 40 Років Перемоги, 45
110.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
111.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,06
Економія при броні: -3,44 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
115.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
117.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
129.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
134.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
59,65
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
138.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз