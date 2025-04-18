Бішофіт полтавський Форте гарячий Бішофіт-Mg++
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,06
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,95
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,55
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
80,21
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,24
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
35.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,84
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 48-Д
166.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,47
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
188.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,99
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
188.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,55
Економія при броні: -3,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,00
Економія при броні: -4,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
192.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,51
Економія при броні: -2,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
194.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
195.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
59,92
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
204.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
81,16
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ромни, вул. Руденка, 10/1
213.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,63
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
213.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Онуфріївка, вул. 40 Років Перемоги, 45
235.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ФОРТЕ ГАРЯЧИЙ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз