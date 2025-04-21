Бішофіт полтавський П'ятковий гель Бішофіт-Mg++
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
86,50
Економія при броні: -3,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
79,80
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
90,99
Економія при броні: -4,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
70,33
Економія при броні: -3,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
91,55
Економія при броні: -3,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 42
5.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 22
40.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
40.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз