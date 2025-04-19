Бішофіт полтавський П'ятковий гель Бішофіт-Mg++
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
77,90
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
77,90
Економія при броні: -8,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 70/1
9.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11
10.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,90
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 66
10.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 96
13.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
14.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
14.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
6.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
21.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Паркова, 34-А
21.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз