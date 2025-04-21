Бішофіт полтавський П'ятковий гель Бішофіт-Mg++
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,36
Економія при броні: -8,49 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,55
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
72,70
Економія при броні: -7,85 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,38
Економія при броні: -8,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,05
Економія при броні: -4,26 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,33
Економія при броні: -4,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 103
57.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Херсон, вул. Миру, 15
59.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Херсон, вул. Університетська, 161
59.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 84
62.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз