Бішофіт полтавський П'ятковий гель Бішофіт-Mg++
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,32
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,14
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,45
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,81
Економія при броні: -10,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,68
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,45
Економія при броні: -4,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
81,10
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
88,88
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,59
Економія при броні: -23,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
73,15
Економія при броні: -22,63 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
72,44
Економія при броні: -8,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз