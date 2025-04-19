Бішофіт полтавський П'ятковий гель Бішофіт-Mg++
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
74,65
Економія при броні: -13,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,46
Економія при броні: -5,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
69,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
77,65
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
72,08
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
75,95
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
76,50
Економія при броні: -3,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
78,40
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
72,80
Економія при броні: -3,96 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
69,20
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
71,22
Економія при броні: -3,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз
68,82
Економія при броні: -4,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "П'ЯТКОВИЙ ГЕЛЬ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 100 мл №1
Екобіз