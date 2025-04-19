Бішофіт полтавський Профі Бішофіт-Mg++
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,05
Економія при броні: -2,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,85
Економія при броні: -3,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,21
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,64
Економія при броні: -2,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,10
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,94
Економія при броні: -2,21 грн