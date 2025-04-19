Бішофіт полтавський Профі Бішофіт-Mg++
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,76
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,10
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,30
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,00
Економія при броні: -6,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
82,19
Економія при броні: -12,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,10
Економія при броні: -5,30 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
77,60
Економія при броні: -8,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
82,41
Економія при броні: -8,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,10
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -6,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
82,24
Економія при броні: -4,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,00
Економія при броні: -6,20 грн