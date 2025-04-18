Бішофіт полтавський Профі Бішофіт-Mg++
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 381 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,78
Економія при броні: -3,05 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
87,46
Економія при броні: -4,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
81,32
Економія при броні: -3,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
85,91
Економія при броні: -2,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,85
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,17
Економія при броні: -2,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз