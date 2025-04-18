Бішофіт полтавський Профі Бішофіт-Mg++
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,87
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,11
Економія при броні: -2,38 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
80,58
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
78,10
Економія при броні: -8,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
89,16
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,94
Економія при броні: -3,21 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
82,80
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,10
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
81,72
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз