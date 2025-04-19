Бішофіт полтавський Профі Бішофіт-Mg++
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,29
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,10
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
54,30
Економія при броні: -5,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,67
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,03
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
55,00
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,93
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
58,14
Економія при броні: -3,41 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,80
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,85
Економія при броні: -3,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,02
Економія при броні: -2,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,49
Економія при броні: -2,76 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
81,50
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
56,54
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,75
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
57,74
Економія при броні: -3,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 500 мл №1
Екобіз
58,00
Економія при броні: -3,27 грн
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "ПРОФІ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
82,15
Економія при броні: -11,28 грн