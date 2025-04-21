Бішофіт полтавський Кристалічний концентрат Бішофіт-Mg + +
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
175,77
Економія при броні: -11,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
175,11
Економія при броні: -10,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,07
Економія при броні: -8,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -25,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
171,44
Економія при броні: -10,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз