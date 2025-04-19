Бішофіт полтавський Кристалічний концентрат Бішофіт-Mg + +
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
172,50
Економія при броні: -11,31 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
163,70
Економія при броні: -21,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,45
Економія при броні: -9,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
163,70
Економія при броні: -21,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -22,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
163,70
Економія при броні: -21,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
162,90
Економія при броні: -20,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,70
Економія при броні: -9,51 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз