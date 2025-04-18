Бішофіт полтавський Кристалічний концентрат Бішофіт-Mg + +
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -20,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
174,85
Економія при броні: -10,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,34
Економія при броні: -9,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -20,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
175,45
Економія при броні: -5,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
164,20
Економія при броні: -19,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
168,51
Економія при броні: -7,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз