Бішофіт полтавський Кристалічний концентрат Бішофіт-Mg + +
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
169,32
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,82
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,09
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
168,12
Економія при броні: -6,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -19,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
164,20
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
171,82
Економія при броні: -10,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
174,29
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,72
Економія при броні: -9,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -19,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз