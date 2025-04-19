Бішофіт полтавський Кристалічний концентрат Бішофіт-Mg + +
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -25,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,55
Економія при броні: -9,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,71
Економія при броні: -9,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
166,99
Економія при броні: -5,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
173,26
Економія при броні: -12,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,08
Економія при броні: -8,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
174,01
Економія при броні: -9,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
171,45
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
150,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
167,20
Економія при броні: -6,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
171,64
Економія при броні: -10,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
165,20
Економія при броні: -25,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз
170,59
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
БІШОФІТ ПОЛТАВСЬКИЙ "КРИСТАЛІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТ" тм "БІШОФІТ-Mg++" 1000 мл №1
Екобіз