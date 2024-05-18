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БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "ОБ'ЄМ І ВІДНОВЛЕННЯ" серії "СИЛА ВОЛОССЯ" 215 мл - Харків (298513) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
67,32
Економія: -6,61 грн
60,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
67,95
Економія: -7,76 грн
60,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
67,02
Економія: -9,17 грн
57,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
68,12
Економія: -11,50 грн
56,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
68,37
Економія: -10,52 грн
57,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
59,44
Економія: -5,33 грн
54,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
60,28
Економія: -3,66 грн
56,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
69,36
Економія: -9,43 грн
59,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
67,85
Економія: -7,14 грн
60,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
67,84
Економія: -11,22 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
68,30
Економія: -7,59 грн
60,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
68,08
Економія: -7,11 грн
60,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (2)
67,34
Економія: -8,71 грн
58,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
68,04
Економія: -8,24 грн
59,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
69,17
Економія: -6,77 грн
62,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
68,39
Економія: -5,99 грн
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
68,80
Економія: -11,08 грн
57,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
58,17
Економія: -4,94 грн
53,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
69,37
Економія: -10,61 грн
58,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
67,63
Економія: -11,01 грн
56,62 грн