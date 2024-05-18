Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиБАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "ЗМІЦНЕННЯ КОРЕНІВ ВОЛОССЯ" серії "СИЛА ВОЛОССЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "ЗМІЦНЕННЯ КОРЕНІВ ВОЛОССЯ" серії "СИЛА ВОЛОССЯ" 215 мл - Харків (245070) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 289 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
72,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
73,28
Економія: -14,75 грн
58,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
65,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (4)
62,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
62,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
79,87
Економія: -19,16 грн
60,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
72,95 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
64,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
65,17 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
67,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
79,76
Економія: -11,34 грн
68,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
72,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
71,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
62,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
71,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
72,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (3)
71,97 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
73,10
Економія: -13,08 грн
60,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
65,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
64,26 грн