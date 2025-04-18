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Зубна паста Аквафреш мої великі зубки (Aquafresh toothpaste my big teeth)

Зубна паста Аквафреш мої великі зубки (Aquafresh toothpaste my big teeth)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,79 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
71,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
65,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
71,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
59,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
73,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
69,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
77,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
82,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,95 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,55 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
81,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ МОЇ ВЕЛИКІ ЗУБКИ 50 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
76,34 грн
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