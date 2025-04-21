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Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Вінниця
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
165.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
179.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
188.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
189.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
189.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
189.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні:
-10,29 грн
28,81
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
189.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
190.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні:
-7,43 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
191.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
192.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
89,50
Економія при броні:
-57,83 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні:
-10,29 грн
28,81
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
194.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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