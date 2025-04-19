Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
370.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
403.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
425.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
429.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
431.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
433.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
435.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
436.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
436.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,32
Економія при броні: -1,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
436.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
437.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кікабідзе Вахтанга, 13
437.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
437.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
437.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
437.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
437.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
89,50
Економія при броні: -57,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
438.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн