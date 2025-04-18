Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,32
Економія при броні: -1,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні: -10,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні: -11,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні: -11,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,32
Економія при броні: -1,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
5.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
89,50
Економія при броні: -57,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн