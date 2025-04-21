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Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
165.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
318.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
334.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
340.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
341.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
342.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
343.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
344.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
344.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
345.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
346.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
347.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
347.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
347.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
347.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
347.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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