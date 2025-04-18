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Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
386.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
399.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
400.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
400.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
401.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
403.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, вул. Краківська, 13
403.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
403.3 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
404.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
405.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
405.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
405.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
405.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
405.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
407.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
408.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
408.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
409.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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