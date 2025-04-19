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Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Дніпро
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
289.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
376.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
379.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
379.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
380.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
380.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
381.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
381.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
382.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні:
-1,26 грн
40,87
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
383.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
384.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
384.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
384.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
385.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
385.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
386.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні:
-11,43 грн
31,67
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
386.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні:
-11,03 грн
31,67
грн
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