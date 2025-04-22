Зірочка олівець назальний (Asterisk pencil nasal)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
122.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні: -10,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
39,10
Економія при броні: -10,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
123.1 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
123.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
43,10
Економія при броні: -11,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
124.2 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
125.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,13
Економія при броні: -1,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мостицька, 9
125.6 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
126.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
126.8 км
ОЛІВЕЦЬ НАЗАЛЬНИЙ "ЗІРОЧКА" 1.2 г №1
Nantong Lion Menthol Products Co., Ltd
42,70
Економія при броні: -11,03 грн