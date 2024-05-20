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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Одеса (231920) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
67,96
Економія: -11,34 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
76,44
Економія: -13,74 грн
62,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
59,82
Економія: -4,89 грн
54,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (2)
72,85
Економія: -10,15 грн
62,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
80,80
Економія: -4,75 грн
76,05 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
62,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
81,23
Економія: -7,29 грн
73,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
68,35
Економія: -11,73 грн
56,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
71,27
Економія: -8,57 грн
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
63,43
Економія: -9,31 грн
54,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
71,65
Економія: -9,50 грн
62,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -6,34 грн
74,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
62,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (3)
64,78
Економія: -7,83 грн
56,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (2)
56,78
Економія: -4,91 грн
51,87 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (2)
57,94
Економія: -3,57 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
57,88
Економія: -3,51 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (2)
80,64
Економія: -6,70 грн
73,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (2)
64,24
Економія: -10,28 грн
53,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
61,93
Економія: -7,00 грн
54,93 грн