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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Львів (231920) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
66,93
Економія: -8,31 грн
58,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
74,74
Економія: -12,44 грн
62,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
56,49
Економія: -2,12 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
60,23
Економія: -4,26 грн
55,97 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
Всього: упаковка (2)
61,81
Економія: -11,59 грн
50,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
60,91
Економія: -4,94 грн
55,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
67,26
Економія: -10,96 грн
56,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (2)
97,70
Економія: -23,73 грн
73,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -15,43 грн
48,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -15,43 грн
48,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
68,51
Економія: -6,04 грн
62,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -24,37 грн
76,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
81,21
Економія: -5,94 грн
75,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
101,30
Економія: -24,60 грн
76,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн