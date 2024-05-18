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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Харків (231920) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
68,25
Економія: -5,65 грн
62,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (3)
72,15
Економія: -9,45 грн
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
64,75
Економія: -7,18 грн
57,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
55,17
Економія: -6,23 грн
48,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
68,16
Економія: -5,74 грн
62,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
71,87
Економія: -7,50 грн
64,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -3,68 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Всього: упаковка (1)
55,64
Економія: -2,31 грн
53,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (1)
56,02
Економія: -1,65 грн
54,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
73,49
Економія: -10,15 грн
63,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
64,25
Економія: -2,35 грн
61,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
56,61
Економія: -3,28 грн
53,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
69,52
Економія: -7,31 грн
62,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
56,01
Економія: -1,64 грн
54,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (2)
63,95
Економія: -8,04 грн
55,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
62,61
Економія: -9,07 грн
53,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
62,69
Економія: -8,66 грн
54,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
63,07
Економія: -9,28 грн
53,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
56,61
Економія: -3,91 грн
52,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
62,17
Економія: -8,53 грн
53,64 грн