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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (231920) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
62,17
Економія: -8,53 грн
53,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
69,61
Економія: -6,52 грн
63,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
56,61
Економія: -3,91 грн
52,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
63,07
Економія: -9,28 грн
53,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
62,61
Економія: -9,07 грн
53,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
63,92
Економія: -8,58 грн
55,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (2)
63,95
Економія: -8,04 грн
55,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
63,14
Економія: -9,11 грн
54,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
62,69
Економія: -8,66 грн
54,03 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 3-И
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -5,97 грн
53,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
64,24
Економія: -2,14 грн
62,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
61,97
Економія: -3,99 грн
57,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
66,12
Економія: -8,45 грн
57,67 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (2)
68,72
Економія: -6,09 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
74,79
Економія: -4,90 грн
69,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
56,90
Економія: -2,53 грн
54,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
71,54
Економія: -10,48 грн
61,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
82,37
Економія: -14,67 грн
67,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
65,82
Економія: -8,64 грн
57,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
62,31
Економія: -5,35 грн
56,96 грн