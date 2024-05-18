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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Харків (231918) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (2)
59,94
Економія: -4,78 грн
55,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
58,26
Економія: -5,73 грн
52,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
56,49
Економія: -6,27 грн
50,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (2)
65,83
Економія: -10,15 грн
55,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
57,92
Економія: -7,52 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (2)
49,11
Економія: -1,65 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
49,46
Економія: -2,00 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -1,43 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
50,45
Економія: -2,99 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
57,46
Економія: -7,94 грн
49,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (2)
50,38
Економія: -4,68 грн
45,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
50,03
Економія: -2,57 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
52,52
Економія: -4,37 грн
48,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
49,78
Економія: -2,32 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -1,54 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
49,73
Економія: -2,27 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
63,51
Економія: -7,80 грн
55,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
49,64
Економія: -2,18 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
59,66
Економія: -9,01 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (2)
49,56
Економія: -2,10 грн
47,46 грн