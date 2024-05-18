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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (231918) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (2)
50,38
Економія: -4,68 грн
45,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
50,45
Економія: -2,99 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
50,03
Економія: -2,57 грн
47,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
57,46
Економія: -7,94 грн
49,52 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
49,73
Економія: -2,27 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
49,78
Економія: -2,32 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -1,54 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
49,46
Економія: -2,00 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
52,52
Економія: -4,37 грн
48,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
57,92
Економія: -7,52 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (2)
49,11
Економія: -1,65 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
55,50
Економія: -3,32 грн
52,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -7,99 грн
50,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
54,79
Економія: -3,71 грн
51,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
56,02
Економія: -6,31 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
48,89
Економія: -1,43 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
57,33
Економія: -6,84 грн
50,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (1)
56,62
Економія: -5,79 грн
50,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
58,16
Економія: -5,63 грн
52,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
61,78
Економія: -11,26 грн
50,52 грн