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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Одеса (231912) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
60,63
Економія: -5,47 грн
55,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
61,34
Економія: -5,56 грн
55,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
55,39
Економія: -7,80 грн
47,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -12,62 грн
60,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (6)
50,30
Економія: -2,84 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
56,98
Економія: -8,36 грн
48,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (5)
56,66
Економія: -6,76 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
72,58
Економія: -5,76 грн
66,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
50,13
Економія: -2,67 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (2)
57,48
Економія: -5,71 грн
51,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
73,16
Економія: -8,85 грн
64,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (2)
72,26
Економія: -6,06 грн
66,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
58,97
Економія: -9,22 грн
49,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
49,95
Економія: -1,57 грн
48,38 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
55,42
Економія: -6,27 грн
49,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
53,58
Економія: -6,31 грн
47,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
58,27
Економія: -10,45 грн
47,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
74,15
Економія: -9,14 грн
65,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (2)
66,62
Економія: -10,96 грн
55,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
58,16
Економія: -3,11 грн
55,05 грн