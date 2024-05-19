Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Львів (231912) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -6,44 грн
50,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
57,69
Економія: -7,18 грн
50,51 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
53,92
Економія: -4,61 грн
49,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
55,98
Економія: -5,76 грн
50,22 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
63,66
Економія: -7,95 грн
55,71 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (4)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
61,55
Економія: -5,16 грн
56,39 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
72,28
Економія: -7,27 грн
65,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
59,86
Економія: -3,99 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (2)
50,01
Економія: -1,63 грн
48,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
62,95
Економія: -7,68 грн
55,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
53,58
Економія: -6,31 грн
47,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (1)
52,97
Економія: -4,31 грн
48,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
58,27
Економія: -10,45 грн
47,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
74,15
Економія: -9,14 грн
65,01 грн