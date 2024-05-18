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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Харків (231912) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
61,45
Економія: -6,10 грн
55,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
59,73
Економія: -6,19 грн
53,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
65,64
Економія: -7,58 грн
58,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (2)
59,50
Економія: -3,11 грн
56,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
72,33
Економія: -9,84 грн
62,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
43,34
Економія: -2,18 грн
41,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (2)
53,82
Економія: -2,41 грн
51,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
65,11
Економія: -9,84 грн
55,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
61,52
Економія: -6,18 грн
55,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
59,66
Економія: -4,61 грн
55,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (2)
50,76
Економія: -6,54 грн
44,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
72,79
Економія: -7,78 грн
65,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
55,99
Економія: -5,42 грн
50,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
63,81
Економія: -3,71 грн
60,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
61,23
Економія: -4,13 грн
57,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
60,38
Економія: -4,51 грн
55,87 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (2)
61,30
Економія: -5,43 грн
55,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
61,38
Економія: -4,38 грн
57,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
61,12
Економія: -5,34 грн
55,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
55,50
Економія: -3,32 грн
52,18 грн