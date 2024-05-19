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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суглобів - Львів (462451) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
225,90
Економія: -29,43 грн
196,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
213,24
Економія: -23,21 грн
190,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
235,96
Економія: -35,29 грн
200,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
218,54
Економія: -20,26 грн
198,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
241,10
Економія: -48,63 грн
192,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
202,43
Економія: -11,13 грн
191,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
201,43
Економія: -10,23 грн
191,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (2)
219,92
Економія: -23,45 грн
196,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
Всього: упаковка (1)
222,72
Економія: -18,90 грн
203,82 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (1)
212,89
Економія: -18,67 грн
194,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (1)
217,12
Економія: -22,43 грн
194,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
210,63
Економія: -12,34 грн
198,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
212,68
Економія: -14,65 грн
198,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (1)
217,42
Економія: -18,41 грн
199,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (1)
223,89
Економія: -21,74 грн
202,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (1)
227,53
Економія: -22,42 грн
205,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
211,80
Економія: -24,54 грн
187,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (2)
188,32 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (2)
211,00
Економія: -6,33 грн
204,67 грн