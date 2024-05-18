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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ крем 150 мл для суглобів - Харків (462451) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
218,86
Економія: -24,91 грн
193,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
222,44
Економія: -18,40 грн
204,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
246,25
Економія: -41,21 грн
205,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
201,97
Економія: -14,47 грн
187,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
214,46
Економія: -16,27 грн
198,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
240,82
Економія: -40,12 грн
200,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (2)
209,42
Економія: -8,95 грн
200,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
229,11
Економія: -34,68 грн
194,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
217,91
Економія: -21,26 грн
196,65 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
225,76
Економія: -23,41 грн
202,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
224,01
Економія: -22,65 грн
201,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
232,93
Економія: -26,85 грн
206,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
235,50
Економія: -33,95 грн
201,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
226,27
Економія: -22,07 грн
204,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (2)
212,43
Економія: -23,00 грн
189,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
222,54
Економія: -16,56 грн
205,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Власівка, вул. Східна, 5-Б
Всього: упаковка (1)
204,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (1)
218,19
Економія: -17,01 грн
201,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (1)
206,10
Економія: -16,85 грн
189,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
223,79
Економія: -19,73 грн
204,06 грн