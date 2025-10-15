Київ
Про товар
Ціни
Крем для обличчя Др. Санте кукумбер
Крем для обличчя Др. Санте кукумбер
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
175,19
Економія при броні:
-8,03 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,85
Економія при броні:
-6,69 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
174,67
Економія при броні:
-7,51 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
176,62
Економія при броні:
-9,46 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,09
Економія при броні:
-5,93 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,22
Економія при броні:
-6,06 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
8.3 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,83
Економія при броні:
-6,67 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
185,73
Економія при броні:
-11,88 грн
173,85
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
10.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
179,39
Економія при броні:
-12,23 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
11.2 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
175,71
Економія при броні:
-8,55 грн
167,16
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
15.3 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
177,68
Економія при броні:
-10,52 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
19.2 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
185,90
Економія при броні:
-12,05 грн
173,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
116.9 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,90
Економія при броні:
-6,74 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
117.7 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
179,27
Економія при броні:
-6,14 грн
173,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
127.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
182,43
Економія при броні:
-8,58 грн
173,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
127.6 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
178,42
Економія при броні:
-11,26 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
127.7 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
181,78
Економія при броні:
-7,93 грн
173,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
128.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
176,37
Економія при броні:
-9,21 грн
167,16
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
128.2 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
185,62
Економія при броні:
-11,77 грн
173,85
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
128.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
176,32
Економія при броні:
-9,16 грн
167,16
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню