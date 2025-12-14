Київ
Крем для обличчя Др. Санте кукумбер
Крем для обличчя Др. Санте кукумбер
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
177,09
Економія при броні:
-9,93 грн
167,16
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
183,43
Економія при броні:
-10,30 грн
173,13
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
181,03
Економія при броні:
-7,18 грн
173,85
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
178,40
Економія при броні:
-11,24 грн
167,16
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
134,90
Економія при броні:
-6,63 грн
128,27
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
180,21
Економія при броні:
-6,36 грн
173,85
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
180,40
Економія при броні:
-6,55 грн
173,85
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
175,49
Економія при броні:
-8,33 грн
167,16
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
177,96
Економія при броні:
-10,80 грн
167,16
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
184,64
Економія при броні:
-10,79 грн
173,85
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
184,94
Економія при броні:
-11,09 грн
173,85
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
184,07
Економія при броні:
-10,94 грн
173,13
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
182,42
Економія при броні:
-9,29 грн
173,13
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
175,93
Економія при броні:
-8,77 грн
167,16
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
184,43
Економія при броні:
-10,58 грн
173,85
грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
182,69
Економія при броні:
-8,84 грн
173,85
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
173,71
Економія при броні:
-6,55 грн
167,16
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
124.6 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
178,37
Економія при броні:
-11,21 грн
167,16
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
127.0 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
174,96
Економія при броні:
-7,80 грн
167,16
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
127.3 км
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ серії "DR.SANTE CUCUMBER" 50 мл №1
Ельфа ФФ
184,25
Економія при броні:
-11,12 грн
173,13
грн
