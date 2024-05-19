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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Львів (200735) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1089,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
1053,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
1062,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
1019,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (2)
994,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
994,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
994,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
1031,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
968,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
968,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
998,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
992,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
996,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
987,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
998,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
992,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
996,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
999,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
997,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1014,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
998,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
999,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
987,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
987,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
997,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
987,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
995,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
999,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1000,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
996,95 грн