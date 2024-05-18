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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Харків (200735) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
991,61 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
997,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
991,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
999,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
993,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
988,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
996,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
996,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
991,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
995,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
991,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
987,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
991,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
996,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
987,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
996,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
996,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
994,77 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
995,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
988,24 грн