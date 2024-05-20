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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ МАТУЮЧИЙ ЗАСІБ Д/ОБЛИЧЧЯ З ЕФЕКТОМ СУХОЇ НА ДОТИК ШКІРИ тм "La Roche Posay" 50 мл - Запоріжжя (200722) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -81,00 грн
626,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
719,00
Економія: -93,00 грн
626,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 48-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
631,40 грн