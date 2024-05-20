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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ МАТУЮЧИЙ ЗАСІБ Д/ОБЛИЧЧЯ З ЕФЕКТОМ СУХОЇ НА ДОТИК ШКІРИ тм "La Roche Posay" 50 мл - Одеса (200722) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
Всього: упаковка (4)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (5)
631,40 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
719,00
Економія: -93,00 грн
626,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -81,00 грн
626,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 203
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 11
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/3
Всього: упаковка (1)
631,40 грн