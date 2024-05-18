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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ МАТУЮЧИЙ ЗАСІБ Д/ОБЛИЧЧЯ З ЕФЕКТОМ СУХОЇ НА ДОТИК ШКІРИ тм "La Roche Posay" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (200722) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
719,00
Економія: -93,00 грн
626,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
707,00
Економія: -81,00 грн
626,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
631,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 48-А
Всього: упаковка (1)
631,40 грн